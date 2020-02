Trawell Co si aggiudica contratto per 5 anni con aeroporto internazionale Atene

editato in: da

(Teleborsa) – TraWell Co, precedentemente nota con il nome di Safe Bag ed attiva nei servizi di protezione bagagli si è aggiudicata, tramite la controllata Care4Bag, un contratto quinquennale con l’aeroporto internazionale di Atene (con possibile estensione di 2 anni).

L’Aeroporto Internazionale di Atene è un aeroporto strategico per tutta la regione del Mediterraneo orientale/Balcani ed ha gestito nel 2019 circa 25,6 milioni di passeggeri (+6% rispetto al 2018); tali numeri sono destinati anche ad aumentare per effetto del piano di espansione in corso che si concluderà entro il 2020.

Care4Bag, già operativa da 7 anni presso l’Aeroporto di Atene con i servizi di avvolgimento e deposito bagagli, ottiene il nuovo contratto confermando un riconoscimento da parte dello scalo greco per eccellente qualità del servizio e performance in continua crescita.

“Il nostro team di Care4Bag e io, personalmente, ci sentiamo privilegiati del successo conseguito, ed entusiasti di darci nuovi ambiziosi obiettivi di crescita “, dichiara Kostas Darivakis, CEO di Care4Bag, dicendosi “fiducioso” che saranno raggiunti “risultati ancora più importanti negli anni a seguire, sia ad Atene che negli altri principali scali nel resto della Grecia, in particolare Santorini, Rodi e Salonicco, che sono attualmente in fase di ammodernamento ed espansione sotto nuovi proprietari (Fraport)”.

La notizia del contratto sta facendo piuttosto bene al titolo Trawell Co in Borsa, dove vanta un incisivo rialzo del 3,71%.