Trawell Co, risultati 2019 in contrazione. Atteso impatto Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Trawell Co chiude l’esercizio 2019 con ricavi pari a 45,7 milioni di euro, in aumento del 6%, un EBITDA Adjusted in calo a 4,9 milioni di euro ed un EBIT Adjusted in contrazione a 4 milioni di euro.

Il calo per la società che opera nel settore aeroportuale è stato causato da una serie di oneri non ricorrenti pari a 1,2 milioni di euro: costi di manutenzione straordinari, inasprimento delle sanzioni e restrizioni del traffico aereo verso Cuba volute da Trump, inasprimento del fenomeno degli avvolgimenti illegali, in particolare negli aeroporti di Parigi, traffico verso Russia in calo.

L‘utile netto 2019 scende a 2,6 milioni di euro, in riduzione del 31%, gravato da imposte per 1,2 milioni di Euro. L’indebitamento finanziario netto (PFN) è pari a 5,6 milioni di euro, in aumento di 3,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018.

Il Gruppo Trawell – sottolinea una nota – è esposto agli effetti della diffusione a livello mondiale del contagio da virus COVID-19 ed afferma che non è possibile quantificare gli effetti economici e finanziari. Ci si attende comunque un fatturato in contrazione nel primo semestre 2020. Il management di Trawell è al lavoro per adottare tutte le misure atte a preservare la solidità economica e finanziaria dell’azienda, in particolare sotto il profilo dei costi e degli esborsi.