Trawell Co, controllata canadese rinnova contratto con Aeroporto Vancouver

(Teleborsa) – TraWell CO , azienda attiva nei servizi di protezione e tracciamento/deposito bagagli, ha annunciato che che la propria controllata canadese Safe Bag Canada ha rinnovato, per un periodo di ulteriori 3 anni, l’accordo per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Vancouver (Canada).

L’aeroporto di Vancouver è il secondo più importante scalo canadese. Nell’anno 2019 l’aeroporto di Vancouver ha gestito un traffico di oltre 26,4 milioni di passeggeri, di cui 13,7 su voli internazionali.

“Siamo entusiasti di poter continuare la nostra collaborazione con l’aeroporto di Vancouver per altri 3 anni”, dichiara Rudolph Gentile, Presidente del gruppo TraWell Co, ricordando che lo scalo è molto attento alle innovazioni che il Gruppo ha recentemente lanciato un servizio innovativo di sanificazione dei bagagli.

“Questo rinnovo è di buon auspicio per il rilancio delle attività – ha aggiunto – infatti proprio in questi giorni abbiamo riaperto le operazioni presso l’aeroporto di Charles De Gaulle a Parigi e programmato quella di altri importanti aeroporti già a partire dai primi giorni di luglio”.