Trasporto Pubblico Locale: intesa raggiunta per ripartire 985 milioni del Fondo Nazionale

(Teleborsa) – Raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata sullo schema di Decreto per il riparto del Fondo Nazionale per il Trasporto pubblico locale per il 2018. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in un comunicato ufficiale.

Il provvedimento, che definisce il riparto 2018, consente di erogare alle Regioni il residuo 20% dello stanziamento 2018, pari ad euro 985.864.272,30 a saldo dell’anticipazione già avvenuta dell’80% dell’importo per l’anno in corso. Il Fondo ha uno stanziamento annuale di euro 4.932.554.000.

Per la definizione delle quote di riparto, si legge ancora, sono stati applicati i criteri già adottati anche negli anni passati, soluzione necessaria ad evitare che il residuo 20% dello stanziamento del fondo non fosse ripartito ed erogato entro l’anno, con gravi criticità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Rateizzate, inoltre, in 8 anni, a partire dal 2018, le penalità da applicare a Lazio (circa 34 milioni di euro), Basilicata (circa 4,5 milioni) e Umbria (circa 6 milioni).