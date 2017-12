Trasporto pubblico integrato e sostenibile, “Connettere l’Italia” il nuovo piano del MIT

(Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo in campo un nuovo “piano strategico” per la mobilità quotidiana del nostro Paese che presenta un grosso ritardo rispetto agli altri paesi europei per la mobilità urbana e locale.

Le ragioni sono molte: infrastrutture inadeguate, invecchiamento dei mezzi di trasporto pubblico, un sistema organizzativo che provoca impatti sull’ambiente e che pesa sulla vivibilità delle nostre città. Tutto ciò grava sulle famiglie anche con un costo – spesso obbligato – di oltre 1.500 euro all’anno per chi è costretto ad usare l’automobile per raggiungere il luogo di lavoro.

Un Piano per le linee Metro, Tram e Ferrovie che in soli 3 anni ha messo a disposizione per nuove linee 10 miliardi, dopo che nei 20 anni precedenti gli investimenti di tutti i Governi messi insieme sono ammontanti ad appena 12 miliardi complessivi.

Gli ingenti investimenti di questi ultimi tre anni hanno portato dal 2014 ad oggi 27,4 Km di nuove metropolitane con 35 nuove stazioni e 31,8 Km di nuove tramvie con 67 nuove fermate. E, sono in corso di realizzazione, 63 Km di nuove metropolitane per 74 nuove stazioni e 27,3 Km nuove tramvie/filobus con 117 nuove fermate.

Ancora più impegnativo il piano mezzi pubblici che non ha eguali negli ultimi 50 anni, durante i quali lo Stato aveva investito solo 500 milioni complessivi rivolti al rinnovo del parco mezzi. Negli ultimi 3 anni, invece, sono stati messi a disposizione dal Governo, circa 8 miliardi per il rinnovo del 50% del parco autobus circolante. Nei prossimi 18 mesi entreranno in servizio 5/6.000 autobus a cui faranno seguito dal 2019 al 2033 2.000 autobus/anno, a cui si aggiungono 250 treni entro il 2022 e 300 milioni per nuovi mezzi navali destinati al trasporto pubblico locale.

È quanto è stato presentato oggi (11 dicembre) a Bologna, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme con Anci, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Bologna Città Metropolitana e Ram, durante l’incontro pubblico “Stati generali del trasporto pubblico per la mobilità quotidiana”, promosso all’interno del nuovo piano strategico per la mobilità “Connettere l’Italia”, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio.