Trasporto pubblico, Delrio: a Milano, Torino e Napoli una “vera rivoluzione”

(Teleborsa) – Il trasporto pubblico deve diventare “sempre più un obiettivo prioritario di tutto il Paese”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando che la “vera rivoluzione” è in corso a Milano, Torino e Napoli mentre Roma resta indietro.

“Noi siamo pronti a fare la nostra parte e con la sindaca c’è collaborazione. Dopodiché, se vuole la mia opinione, la strada migliore è mettere a gara il servizio”. “Abbiamo un ritardo storico non facile da recuperare, un gap di infrastrutture, mezzi e organizzazione che produce danni enormi all’ambiente, alla vivibilità delle nostre città. Ed è una tassa occulta di oltre 1.500 euro l’anno per le famiglie degli ‘automobilisti per forza’. Ma non siamo stati certo fermi. Per i prossimi quindici anni, contando anche il cofinanziamento regionale, abbiamo stanziato 10 miliardi di euro che consentiranno di sostituire ogni anno 2.500 autobus vecchi e inquinanti con mezzi di nuova generazione. Negli scorsi 15 anni lo Stato aveva dato 500 milioni”.

Oggi, 11 dicembre 2017, si terranno a Bologna gli “Stati generali del trasporto pubblico per la mobilità quotidiana” alla presenza del Ministro Graziano Delrio. La giornata di confronto è dedicata a presentare e discutere le misure promosse dal Ministero per la creazione di un sistema di trasporti integrato, sicuro e sostenibile, e favorirne l’utilizzo da parte dei protagonisti, siano essi amministratori pubblici, imprese, associazioni e cittadini, e per chiarire le modalità attuative e i nodi ancora da affrontare.