Trasporto, FS Italiane investe su accessibilità e assistenza nelle stazioni

(Teleborsa) – Un investimento di circa 500 milioni di euro negli ultimi due anni in 100 stazioni e oltre 350 mila interventi di assistenza nel 2018. Sono alcuni dei numeri a dimostrazione dell’impegno del Gruppo FS Italiane per garantire l’accessibilità nelle proprie stazioni anche alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. Un impegno rinnovato con la partecipazione della controllata Rete Ferroviaria Italiana al FIABADay, la campagna di sensibilizzazione organizzata dal Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA) giunta alla XVI edizione.

In particolare, l’obiettivo del Gruppo FS Italiane è favorire l’uso del treno sia attraverso l’intenso programma di eliminazione progressiva degli ostacoli fisici nella gran parte delle stazioni su tutto il territorio nazionale, sia attraverso i servizi di assistenza offerti dal circuito delle Sale Blu, attivi in 278 stazioni.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sono 50 le stazioni in cui, nel corso del 2017, sono stati completati i lavori di rinnovamento e abbattimento delle barriere architettoniche, grazie anche alla realizzazione di 70 nuovi ascensori e 10 scale mobili. In altri 50 scali, entro la fine del 2018, saranno completati i lavori di miglioramento dell’accessibilità, con un investimento di ulteriori 250 milioni di euro.

Per quanto riguarda le Sale Blu, invece, sono in continuo aumento i servizi erogati nelle 278 stazioni appartenenti al circuito di

assistenza gestito dalle 14 Sale Blu. Dal 2011, anno di inizio attività, il numero è più che raddoppiato, passando da 170mila ai circa 350mila servizi previsti a fine 2018. Entro l’anno sarà ampliato ulteriormente il network, che arriverà a coprire circa 300 stazioni, fra cui quella di Fiumicino Aeroporto.

Entro la fine del 2018 verrà attivato inoltre il servizio chat dedicato alle persone con disabilità uditive.