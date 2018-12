Trasporto aereo, Ugo de Carolis (AdR): “Importanti infrastrutture e pianificazione flessibile”

editato in: da

(Teleborsa) – Il rapporto ICCSAI presentato quest’oggi al termina dell’Aeroporto di Milano Bergamo mette in lu ce un quadro largamente positivo dell’industria aeroportuale, ma anche qualche criticità relativa agli investimenti.

In occasione dell’evento, Teleborsa ha intervistato Ugo de Carolis, Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, la società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino.

“Il libro bianco di ICCSAI è un punto di riferimento per la nostra industria”, ha affermato il manager, aggiungendo che quest’anno i “messaggi sono positivi, è un’industria in crescita, con volumi in crescita, grande competitività, quindi migliora sicuramente le condizioni del mercato”.

In questo contesto – ha aggiunto de Carolis – “gli aeroporti devono fare la loro parte con lo sviluppo infrastrutturale, quindi sviluppando quello che serve e quando serve”.

“Chiaramente quando si parla di infrastrutture – ha precisato – si parla di periodi medio-lunghi e quindi è importantissimo capire i trend, interpretarli, per sviluppare infrastrutture che siano pronte all’occorrenza ma anche flessibili per i cambiamenti del mercato”.