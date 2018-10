Trasporto aereo sostiene il 3,6% dell’economia mondiale

editato in: da

(Teleborsa) – Il settore del trasporto aereo globale genera 65,5 milioni di posti di lavoro e contribuisce con 2.700 miliardi di dollari all’economia mondiale, pari al 3,6% all’attività economica globale”. Lo rivela l’ultimo rapporto pubblicato oggi 2 ottobre da International Air Transport Association (IATA), dal titolo “Aviazione: benefici oltre i confini” che analizza l’importanza del trasporto aereo nella società civile e affronta l’impatto economico, sociale e ambientale di questa industria globale.

Guardando al futuro, il rapporto analizza anche i benefici economici e l’impatto sull’impiego della crescita dell’aviazione commerciale. In uno scenario di libero scambio, il trasporto aereo promuoverà circa 97,8 milioni di posti di lavoro e 5.700 miliardi di dollari in

attività economica nel 2036. Tuttavia c’è anche uno scenario dato dalle politiche protezionistiche. Se i governi fossero intenzionati a frammentare il mondo con queste politiche, il report spiega che ci sarebbero 12 milioni di posti di lavoro in meno e un calo del giro d’affari di 1.200 miliardi.