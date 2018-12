Trasporto aereo, Sita: a Natale preferito ceck-in self service

editato in: da

(Teleborsa) – Nelle festività natalizie 2018 trionfa il “fai da Te” tra chi vola, ovvero il self-service la fa sempre più da padrone: dal check-in all’etichettatura bagagli, dall’orientamento in aeroporto all’intrattenimento in volo e segnalazione di irregolarità, aumentano le soluzioni tecnologiche sviluppate da compagnie aeree e aeroporti per consentire ai passeggeri maggiore autonomia nella gestione del viaggio. E’ quanto rilevato dall’indagine 2018 Air Transport Cybersecurity Insights di Sita.

I dispositivi mobili saranno sempre più gli strumenti di dialogo con le compagnie aeree: entro il 2021, prosegue Sita, il 60% delle aerolinee li utilizzerà per fornire aggiornamenti in tempo reale sulla posizione di borse e valigie e per comunicare eventuali irregolarità relative al bagaglio.

Applicazioni delle compagnie aeree per smartphone e tablet saranno il canale dedicato alle relazioni con i passeggeri, che potranno usarle per la risoluzione di problemi (47%), per la gestione self-service di operazioni irregolari (52%). Il 55% delle aerolinee sta lavorando per fornire sui dispositivi mobili servizi di customer care basati sull’intelligenza artificiale.