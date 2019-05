Trasporto aereo, Sindacati: confermato lo sciopero del 21 maggio

editato in: da

(Teleborsa) – “Lo sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore per il giorno 21 maggio è più che mai confermato”. Lo riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che hanno riunito l’attivo di tutti i delegati del settore e di Alitalia, ricordando che “lo sciopero delle sigle maggiormente rappresentative del settore coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie aeree, gli addetti all’Handling, al Catering e delle gestioni aeroportuali. Sono esclusi i dipendenti Enav.”

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO – “Come dimostra la grande presenza di oggi all’attivo unitario dei lavoratori del trasporto aereo, terra, piloti e assistenti di volo, – proseguono i Sindacati – lo sciopero è fortemente voluto dai lavoratori per la grave situazione in cui riversa in Italia questo settore, nonostante il numero dei passeggeri sia in forte crescita, per il rinnovo del Ccnl di settore, per una legislazione di sostegno che lo renda riferimento minimo normativo e retributivo per tutti i lavoratori del trasporto aereo in Italia, per il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo, per dare un futuro certo ai lavoratori di Alitalia”.