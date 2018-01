Trasporto aereo, sciopero negli scali. Voli cancellati

(Teleborsa) – Il personale aeroportuale ha indetto per l’intera giornata di oggi, 19 Gennaio, uno sciopero che rischia di provocare diversi disagi agli utenti del trasporto aereo.

La mobilitazione, di 24 ore, è stata proclamata da diverse sigle sindacali, quali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-TA, per protestare contro la mancata applicazione del contratto di lavoro nazionale, del settore trasporto aereo nella sezione handling (servizi di carico e scarico bagagli, trasporto passeggeri, check-in)..

“Nonostante il 21 novembre scorso, sia stata effettuata con la massima adesione una prima azione di sciopero di 4 ore, Assohandlers e le imprese associate continuano a non dare applicazione alle intese sottoscritte con il rinnovo del contratto a dicembre 2015, che prevedevano dal 1° luglio 2017 il ricalcolo della paga oraria, comprensiva di tutti gli aumenti contrattuali sui minimi tabellari nel calcolo delle voci variabili ed incentivanti come lo straordinario, il lavoro notturno e festivo” – spiegano unitariamente le quattro organizzazioni sindacali di categoria –.

Sempre oggi, il sindacato USB ha organizzato lo sciopero degli assistenti di volo della compagnia spagnola Vueling. La rivendicazione è per l’aumento globale del salario e per la tredicesima mensilità, il calcolo dell’anzianità dall’ingresso in compagnia con i contratti a tempo determinato, per maggiori tutele sulla maternità e trattamenti di malattia.

Alitalia ha fatto sapere che “in considerazione degli scioperi del comparto aereo, ad eccezione delle fasce garantite 7-10 e 18-21, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli e, si è vista costretta a cancellare i voli previsti per oggi“.