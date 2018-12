Trasporto aereo, Paleari (Alitalia): “Infrastrutture verso congestionamento, accelerare investimenti”

editato in: da

(Teleborsa) – Il rapporto ICCSAI presentato oggi al Terminal dell’Aeroporto di Milano Bergamo mette in luce un a continua crescita del movimento passeggeri, ma restano cruciali gli investimenti in infrastrutture.

Ne ha parlato in una intervista rilasciata a Teleborsa, Stefano Paleari, commissario Alitalia e vicepresidente ICCSAI., che ha messo il punto sulla saturazione della capacità e sulla necessità di investimenti.

“I risultati di quest’anno mettono in evidenza delle cose molto interessanti: la prima è una quasi raggiunta capacità di penetrazione sul mercato delle compagnie low cost, l’altra è la crescita continua del mercato, in particolare sul lungo raggio dove c’è un posizionamento di Alitalia ed anche l‘ingresso di AIRITALY con dei piani d’investimento molto aggressivi”

“E poi c’è tutto il nodo delle infrastrutture aeroportuali perché gran parte degli aeroporti europei stanno andando verso un progressivo congestionamento, come si era previsto già anni fa nello stesso rapporto di ICCSAI, quindi è estremamente importante facilitare gli investimenti infrastrutturali, soprattutto quelli legati all’accessibilità“.

“Questo è molto importante per un Paese come il nostro – ha sottolineato il commissario – che ha degli aeroporti che hanno ancora delle possibilità di sviluppo che meritano di esser assecondate, a maggior ragione in presenza oramai di una situazione più stabilizzata per quanto riguarda il player nazionali, almeno per quanto riguarda il recupero che ha avuto quest’anno l’ex compagnia di bandiera”.