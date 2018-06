Trasporto aereo, maggio ancora molto positivo per traffico passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce senza sosta il sistema aeroportuale italiano, che nel mese di maggio ha riportato un altro boom del traffico passeggeri. E’ quanto emerge dagli ultimi dati forniti da Assaeroporti, l’associazione che rappresenta una gran parte degli aeroporti italiani.

Il mese chiude con oltre 141 mila movimenti in crescita dello 0,4%, trainato dai passeggeri che si sono spinti a quasi 16,5 milioni in aumento del 5,5%. Questo porta il progressivo dell’anno a 587.550 movimenti (+2,7%) con oltre 67,4 milioni di passeggeri trasportati (+6,2%).

Per il Cargo, nonostante il mese non sia stato generoso (-4,3%), il bilancio cumulato da inizio anno è positivo con un aumento dello 0,3% per quasi 465 mila tonnellate trasportate.

Aeroporti della Capitale al top, ma scali fanno bene da Nord a Sud



Roma Fiumicino si conferma l’aeroporto più trafficato con 27.158 movimenti (+1,6% a maggio) ed una crescita dei passeggeri del 6,7% per poco meno di 4 milioni, che porta il complessivo dei cinque mesi a 18,4 milioni (+3,5%). Includendo anche Ciampino, il sistema aeroportuale della capitale è cresciuto del 5,7% a maggio.

Questo importante successo è l’effetto della forte spinta del traffico internazionale (+8,5%), sostenuto dal notevole contributo del lungo raggio che ha chiuso anche lo scorso mese con risultati a doppia cifra, arrivando ad un incremento del +15,7%.Un’evoluzione che consolida il progressivo sviluppo di Fiumicino verso il mercato intercontinentale, che vede crescere il traffico di lungo raggio per il 42° mese consecutivo.

Non da meno Milano Malpensa con 16.810 movimenti (+5,4%) ed una crescita del 10% dei passeggeri ad oltre 2 milioni, che porta il totale da inizio anno a oltre 9 milioni (+11,3%).

Fra gli aeroporti lombardi va segnalato l’ennesimo record dell’Aeroporto di Orio al Serio di Milano Bergamo che vede crescere i passeggeri del 2,4% a oltre 1,1 milioni, portando il complessivo dell’anno a quasi 5 milioni (+6%).

Sempre al Nord, fa da contraltare l’Aeroporto Colombo di Genova, che chiude un maggio da record con una crescita passeggeri del 14,5%, grazie al traffico passeggeri internazionale (+33,6%).

Da segnalare anche il Marconi di Bologna, che supera i 3 milioni di passeggeri nei primi 5 mesi dell’anno e segna un +0,7% nel mese di maggio.

Al Sud va segnalato l’Aeroporto Capodichino di Napoli, con quasi 1 milione di passeggeri trasportati (+12,3%), che porta il totale da inizio anno a 3,5 milioni con un aumento del 30,5%.