Trasporto aereo, Giovannini: ITA ha possibilità di giocare ruolo importante

(Teleborsa) – Italia Trasporto Aereo – ITA potrà essere un vettore nazionale con valide possibilità di crescita e sviluppo; le partnership con altre società del trasporto aereo sono sicuramente nelle ipotesi future; riguardo agli esuberi, confidiamo anche nel piano di crescita per il settore aviation, in modo che potranno esserci recuperi da altri segmenti, come l’handling. E’ quanto ha dichiarato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione della presentazione odierna del “Rapporto e Bilancio sociale 2020” dell’Enac – Ente nazionale aviazione civile.

Per Giovannini, “il trasporto aereo ha molto sofferto per gli effetti della crisi pandemica da Covid-19 ed ora è chiamato a perseguire gli obiettivi di una giusta transizione verso sistemi meno impattanti e procedere verso la decarbonizzazione; l’aviazione è chiamata ad investire sempre più nella ricerca di combustibili puliti, mentre gli aeroporti italiani sono ormai già impegnati nell’obiettivo zero emissioni, anche attraverso la digitalizzazione dei servizi”.

“Un futuro di grandi innovazioni attende il settore dell’aviazione. A livello di manifattura industriale – ha affermato il Ministro – si ipotizza già l’inserimento di una linea di attività per la conversione della propulsione aeronautica in trazione elettrica, con un percorso graduale che potrebbe incentivare la transizione energetica in alcune aree, come quello degli aerotaxi a livello urbano o tra città, per poi evolvere ancora in sistemi di trasporto più complessi”.

In generale, “il settore dei trasporti sarà quello più impattato dalla transizione energetica; di fronte a certi timori che cominciano a manifestarsi occorre tuttavia ribadire – secondo il Ministro Giovannini – come, accanto ai rischi, vi siano ben maggiori opportunità di sviluppo e di crescita economica”.