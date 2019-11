Trasporto aereo, giornata di disagi: Alitalia cancella 137 voli

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di disagi nel trasporto aereo. Alitalia cancella 137 voli per lo sciopero del trasporto aereo proclamato nella giornata di oggi. “Per lunedì 25 novembre alcune sigle sindacali – riporta la nota pubblicata sul sito della compagnia – hanno proclamato uno sciopero dei controllori di volo dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Negli stessi orari sono state confermate altre agitazioni nel settore del trasporto aereo. Alitalia è stata pertanto costretta a cancellare alcuni collegamenti, sia nazionali che internazionali”.

PRONTO PIANO STRAORDINARIO – Per limitare i disagi, la compagnia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. Alitalia prevede che il 60% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 25 novembre.

Intanto, un altro sciopero dell’intero settore aereo è stato già proclamato per il 13 dicembre da Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.