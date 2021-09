Trasporto aereo, ENAC: ristori ad hoc anche per 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Sicurezza e tutela della salute pubblica, corridoi turistici e ristori per le compagnie aeree: dovranno essere questi i contenuti di un provvedimento di sistema necessario per il rilancio del comparto aereo e dell’economia ad esso correlata.



Si tratta dei principali temi emersi nel corso della riunione odierna convocata dal Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma e dal Direttore Generale Alessio Quaranta con i vertici delle compagnie aeree nazionali con l’obiettivo di “contribuire al rilancio del settore aereo, chenonostante la ripartenza, versa ancora in un grave stato di crisi”.

L’ENAC – si legge in una nota – raccogliendo le istanze di tutti i vettori italiani, inoltre, si farà interprete nei confronti del Ministro Enrico Giovannini della richiesta di attivare anche per 2021 ristori ad hoc per il settore e per tutte le compagnie aeree nazionali”

“Necessario – ha detto il Presidente Enac, Di Palma – un Provvedimento di Sistema per il rilancio del settore, del turismo e dell’economia; la ripartenza del comparto aereo passa attraverso sicurezza, corridoi turistici e ristori”.