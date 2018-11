Trasporto aereo: ENAC approva la Carta dei Servizi di Air Dolomiti, AirItaly, Blue Panorama e Neos

editato in: da

(Teleborsa) – Illustrare i servizi offerti ai propri passeggeri e fornire informazioni sulla società in un’ottica di trasparenza, efficacia e qualità. E’ questo l’obiettivo della Carte dei servizi delle compagnie aeree, uno strumento elaborato in base a quanto previsto dall’articolo 783 del Codice della navigazione e alla circolare dell’ENAC. L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha approvato le prime Carte dei Servizi adottate da quattro compagnie aeree italiane: Air Dolomiti, AirItaly, Blue Panorama e Neos.



La Carta è strutturata in tre sezioni:

1. Il vettore e la Carta dei Servizi

2. Indicatori valorizzati

3. Procedure di reclamo

La prima sezione contiene una breve descrizione delle finalità della Carta. Mette in evidenza soprattutto i principi fondamentali, quali: eguaglianza e imparzialità, non discriminazione, diritto all’informazione, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, libertà di scelta; peculiarità dell’azienda. Riporta, inoltre, i dati sulla flotta, le politiche di attenzione all’ambiente, le informazioni utili e gli eventuali programmi di fidelizzazione.

La sezione dedicata agli indicatori valorizzati contiene la definizione dei livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza, organizzati per fattori di qualità che comprendono, tra gli altri, la regolarità e la puntualità, i bagagli e i dispositivi di ausilio alla mobilità, la pulizia e le condizioni igieniche, le informazioni alla clientela e i servizi aggiuntivi.

L’ultima sezione racchiude le informazioni relative alle procedure di reclamo, alle modalità di presentazione e alle tempistiche di risoluzione, nonché l’indicazione di eventuali protocolli di conciliazione adottati dal vettore.

Le Carte dei Servizi sono consultabili sui siti delle compagnie aeree sia in italiano sia in inglese e sul portale ENAC.