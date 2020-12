Trasporto aereo, De Micheli: mirando bene misure “rimbalzo inaspettato”

editato in: da

(Teleborsa) – “Se noi miriamo bene le misure per il rilancio del settore aereo avremo un rimbalzo inaspettato sul fronte dei trasporti”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo ad un webinar sulla crisi che sta attraversando il trasporto aereo a causa dell’emergenza Covid.

“Nei prossimi mesi oltre a concentrarci sul piano aeroporti, dovremmo riuscire ad introdurre, con il sostegno di un’attività parlamentare molto feconda, anche una serie di regole di concorrenza e di trasparenza che consentano al nostro mercato di essere realmente in equilibrio, soprattutto tra operatori che hanno sede in Italia e operatori che operano in Italia senza averne sede”, ha osservato la titolare del MIT.

“Potrebbe esserci la novità nelle prossime ore di riuscire ad anticipare, anche nella Legge di bilancio, la misura di sostegno agli aeroporti e in generale al mondo che ne gravita intorno”.

Quanto a Ita, (la newco Alitalia) “deve realizzare il mandato del Governo”, dice la Ministra sottolineando che temporaneamente è un’azienda pubblica, ma deve avere tutte le caratteristiche per stare sul mercato” sottolineando che “solo un’azienda che può stare sul mercato può trainare le altre aziende e tutto il settore”.