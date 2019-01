Trasporto aereo, cresce l’offerta dei voli invernali nelle Canarie

editato in: da

(Teleborsa) – La stagione invernale resta fortemente attrattiva nelle isole Canarie, sulle cui rotte le compagnie aeree offrono quasi 25 milioni di posti.

A due quinti della stagione invernale, Winter 2018-2019, fino al 30 marzo prossimo, restano disponibili 15 milioni, di cui 9 su voli internazionali.

Le rotte verso l’arcipelago delle Canarie sono 899, 29 in più rispetto alla stagione precedente. La crescita più rilevante del traffico riguarda gli aeroporti di Tenerife Sud (ben 246 rotte per una capacità di oltre 6 milioni di posti nella stagione invernale, il 10% in più), Tenerife Nord (quasi tre milioni di posti disponibili, il 7,7% in più) e Gran Canaria, con quasi 8 milioni di posti e +5,3% di disponibilità a bordo dei voli diretti.

Migliorata anche l’offerta per Las Palmas, dove sono operate 32 rotte, tre in più rispetto allo scorso inverno, e Lanzatore, dove le compagnie aeree hanno programmato 155 rotte, 7 in più rispetto allo scorso anno. Fuerteventura, dove operano 41 vettori, scende da 151 a 147 rotte, ma l’offerta è rimasta praticamente invariata.