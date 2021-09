Trasporto aereo: Confael, ITA ci esclude non convocandoci al tavolo di confronto

editato in: da

(Teleborsa) – Italia Trasporto Aereo ha deciso di non convocare la Confael al tavolo di confronto con le parti sociali sui contratti di lavoro. Lo denuncia – in una nota – la Confederazione Auronoma Euorpea dei Lavoratori per voce della Segreteria Nazionale Trasporto Aereo ammettendo di restare basita dinanzi al diniego di partecipazione agli incontri di Confronto sui Contratti di Lavoro per i futuri dipendenti di ITA Italia Trasporto Aereo.

“L’esclusione della nostra Organizzazione Sindacale – sottolinea il Segretario Nazionale del Comparto Aereo, Mario Clemente – dai tavoli di concertazione con la dirigenza della nuova compagnia aerea, nonostante la nostra richiesta di incontro del 30 Agosto scorso, accresce la nostra preoccupazione sul futuro industriale di ITA in quanto il principio di trasparenza e discontinuità viene meno fin da subito”.

“Denunceremo l’accaduto – annuncia Clemente – in sede europea e in tutte le sedi opportune senza arretrare nell’estenuante battaglia per la rappresentatività democratica dei lavoratori nel nostro Paese. Non riusciamo, infatti, a comprendere questo atteggiamento di esclusione verso la nostra organizzazione sindacale che da sempre opera per la tutela e la difesa dei diritti dei lavoratori”.