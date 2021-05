Trasporto aereo, appello compagnie italiane al governo

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo appello al governo dal settore del trasporto aereo che, in vista dell’approvazione del Dl Sostegni bis, chiede aiuti concreti per le compagnie aeree italiane diverse da Alitalia. Le tre compagnie Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos sono infatti le uniche tre con bandiera italiana rimaste protagoniste del settore, messo in ginocchio dalla pandemia, che vanta un fatturato complessivo dell’indotto pari a 2 miliardi di euro, circa 2.000 dipendenti diretti e 10.000 con l’indotto.

Proprio a causa del perdurare della gravità dello stato di crisi, i tre vettori chiedono che, nel prossimo decreto Sostegni bis, ci sia spazio per il rifinanziamento dell’articolo 198 a favore delle tre compagnie del trasporto aereo, per un ammontare di almeno 150 milioni di euro. Una richiesta formulata di fronte al silenzio del Ministro Enrico Giovannini ed alla luce delle “risorse ingenti” stanziate per “garantire il futuro” di Alitalia, onde evitare che “si verifichi una disparità di trattamento”.

Le tre compagnie chiedono quindi “un intervento del Governo e del Presidente Draghi che sia rapido e tempestivo per il futuro del trasporto aereo italiano. Il sistema Italiano – affermano – ha bisogno che tutte le aziende del comparto aereo siano sostenute vista la gravità della crisi”.

In rima persona Joerg Eberhart, Presidente di Air Dolomiti, Luca Patanè, Presidente di Blue Panorama Airlines e Lupo Rattazzi, Presidente di Neos chiedono al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Governo e ai Ministri competenti” un supporto vigoroso e adeguato alla gravità della crisi”.