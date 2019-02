Trasporti, viceministro Rixi: entro 2019 rottamazione Tir. Lavoriamo con MEF

editato in: da

(Teleborsa) – “Il mercato della logistica è destinato ad una crescita importante e per questo il Governo si sta attivando su più fronti: rinnovare il parco Tir e arrivare a regole valide per tutti gli autotrasportatori evitando l’effetto dumping”. È questo il messaggio del viceministro Edoardo Rixi agli autotrasportatori in occasione del convegno “Sicurezza, Formazione e Regolarità: le sfide dell’autotrasporto italiano” al Traspotec di Verona. E nella città scaligera, con l’occasione, è stata lanciata la campagna “Guidiamo Sicuro” dell’Albo degli autotrasportatori in collaborazione con RAM (Rete Autostrade Mediterranee) Infrastrutture Logistica e Trasporti.

“Speriamo di arrivare entro la fine dell’anno ad un accordo per la rottamazione dei mezzi – annuncia Rixi – e ci stiamo lavorando con il MEF”. Il mercato dei trasporti su gomma, secondo Rixi, è destinato a crescita esponenziale. “Nei prossimi anni, avremo più traffico merci nel nostro Paese – spiega il viceministro – e i dati dicono che i porti Mediterranei stanno crescendo ed in particolare quelli Italiani. Quindi ci sarà più lavoro; ma il tema è che il lavoro sarà pagato meno: basta paragonare quanto viene pagato un autista dell’est Europa rispetto ad un autista italiano. C’è un totale sbilanciamento”.

Rixi spiega poi come si sta muovendo il Governo: “Non possiamo intervenire sul costo del lavoro ma potremo scaricare alcuni costi a favore delle aziende”. In ogni caso, il tema più importante che pone Rixi è quello del dumping: Dobbiamo recuperare competitività per le nostre imprese per evitare l’effetto dumping: perché il mercato della logistica crescerà, ma quando il mercato cresce ci sono più pescecani che si buttano. Le regole devono valere per le aziende italiane ma anche per quelle straniere”.

Infine una “nota” di Rixi sull’impegno del Governo che sta intervenendo sulle autorità austriache per il Brennero e per capire cosa succederà con la Brexit e che esprime apprezzamento per il progetto Albo degli Autotrasportatori che ha l’obiettivo di “riportare i giovani a questo lavoro e ad assicurare più sicurezza nelle strade”.