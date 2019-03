Trasporti, Ue: “Nuove norme di sicurezza per Camion e auto dal 2022”

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove norme per la sicurezza stradale dal 2022. Un accordo raggiunto nella notte tra le istituzioni europee ha stabilito l’introduzione di nuovi dispositivi che dovranno essere istallati a bordo di camion e automobili.

Tra questi figura l’obbligo della scatola nera per gli incidenti, di sistemi per la frenata di emergenza, di dispositivi volti a mantenere l’automobile o il camion in carreggiata e di segnalatori in grado di avvertire l’autista in caso di distrazione e sonnolenza. Per i conducenti di camion e autobus sarà, inoltre, obbligatorio un sistema di riduzione dei “punti ciechi”.

Le disposizioni che prevedono il miglioramento della visione diretta su autocarri e autobus entreranno, tuttavia, in vigore in un secondo momento per consentire le modifiche strutturali necessarie a livello di progettazione.