Trasporti, Toninelli: “Allo studio ipotesi riduzione dello sciopero”

(Teleborsa) – “Da parte del sottoscritto e del Ministero la buona volontà c’è tutta”. Con queste parole – da quanto si apprende da fonti qualificate presenti al tavolo al Mit – il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli avrebbe rinnovato la richiesta di rinvio dello sciopero nei trasporti del 24 e 26 lugliofacendo appello a “un atto di responsabilità” dopo quanto successo ieri sulla rete ferroviaria, bloccata per ore.

Durante l’incontro al Mit i sindacati (sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti) hanno affermato che non ci sono le condizioni per un rinvio in quanto a 12 ore dallo sciopero nazionale di tutti i settori dei trasporti proclamato per domani, “si aumenterebbe il caos”.

“Siamo dalla parte vostra e dei lavoratori che rappresentate non abbiamo la bacchetta magica ma abbiamo preso un impegno”, ha replicato Toninelli paventando l‘ipotesi di una riduzione dello sciopero. Sarebbe infatti in corso una riunione ristretta al Mit tra il capo di Gabinetto del ministero e l”Alitalia per cercare di ridurre lo sciopero di 24 ore nel trasporto aereo indetto per il 26 luglio.

Al fianco del Ministro contro lo sciopero del 26 si schierano anche le associazioni datoriali del trasporto aereo, in particolare Assaereo che, sottolinenando le importanti aperture di Toninelli con il cronoprogramma dei tavoli tematici, auspicano che si possa generare subito una presa di responsabilità.