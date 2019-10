Trasporti, svolto primo tavolo di confronto tra MIT e sindacati

editato in: da

(Teleborsa) – “È stata condivisa la necessità di riprendere un confronto strutturato con il Ministero, prevedendo specifici tavoli permanenti settoriali, che affrontino le diverse criticità del comparto dei trasporti, a partire dalle tematiche più urgenti che richiedono interventi immediati”. È quanto riferito dai Segretari generali della Filt Cgil Stefano Malorgio, della Fit Cisl, Salvatore Pellecchia e della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi sulla prima riunione con la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

“Una nuova riunione – riferiscono infine i tre dirigenti sindacali – è stata calendarizzata per il prossimo 4 novembre al fine di dare concretezza a questa impostazione, che abbiamo comunque apprezzato, in un clima positivo che fa ben sperare per il futuro”.