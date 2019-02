Trasporti, Quaranta (Enac): rinnovo status eccellenza JAA-TO è prova lavoro straordinario ultimi anni

editato in: da

(Teleborsa) – Il Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta, si legge in una nota ufficiale, “ha partecipato ai lavori del JAA-TO (Joint Aviation Authorities – Training Organisation), organizzazione internazionale in cui dal settembre 2014 ricopre il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione.

Il JAA-TO, si legge ancora, “fondazione olandese che fornisce corsi di formazione in diversi settori dell’aviazione con l’obiettivo di contribuire a migliorare la sicurezza aerea e promuovere l’aggiornamento sulle normative europee e sui regolamenti ICAO – International Civil Aviation Organization, è associato dell‘ECAC – European Civil Aviation Conference – ed è membro dell’EASA, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Nell’ambito dei lavori di ieri, il JAA-TO ha ricevuto la conferma dello status di centro di eccellenza per la formazione regionale dell’ICAO RTCE – Regional Training Centre of Eccellence”.

Soddisfatto Alessio Quaranta che osserva come “il rinnovo dello status di RTCE, centro di eccellenza, è la prova che JAA-TO ha svolto un lavoro straordinario negli ultimi anni e ha ricoperto un ruolo importante nella formazione di numerosi professionisti dell’aviazione in tutto il mondo“.