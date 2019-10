Trasporti, proclamato fermo nazionale dei tir

editato in: da

(Teleborsa) – Tir fermi per lo sciopero nazionale. Ad annunciare il fermo dell’autotrasporto è Unatras che, al termine della riunione del Comitato esecutivo, a Roma, ha autorizzato il presidente Amedeo Genedani a proclamare lo sciopero nazionale vista “la perdurante assenza di risposte da parte della ministra Paola de Micheli sulle urgenti questioni riguardanti il settore“.

“La categoria non può più attendere“, si legge nella nota del sindacato che ricorda “l’emergenza che vivono migliaia di imprese italiane

quotidianamente” e chiede “che si riavvi immediatamente il confronto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per conoscere la politica del governo e i provvedimenti riguardanti il settore”.

La presidenza di Unatras ha così ricevuto il mandato pieno di espletare tutte le modalità previste dal codice di autoregolamentazione sulle iniziative di protesta, compresa l’individuazione della la data del fermo nazionale dei servizi di trasporto, qualora non si riaprisse il dialogo in tempi brevi.

“La drastica decisione è stata assunta in relazione alla mancata chiarezza sulle misure inerenti il taglio del rimborso delle accise, vitale per la competitività delle imprese, sulle norme che istituiscono il fondo per il rinnovo del parco veicolare, oltre che la mancata definizione delle norme fondamentali sul rispetto dei tempi di pagamento e sulla pubblicazione dei costi di esercizio per la regolarità del mercato”, continua la nota.

“Le associazioni dell’autotrasporto, che hanno sempre dimostrato senso di responsabilità, nulla potranno rispetto al rischio di focolai di protesta incontrollabili che – conclude il sindacato – potrebbero insorgere, in forma autonoma, già nei prossimi giorni”.