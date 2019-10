Trasporti: NES Electronic, alta tecnologia italiana per grandi realtà

editato in: da

(Teleborsa) – Alta tecnologia made in Italy, con un servizio costruito su misura per le grandi realtà internazionali: è questa la mission di NES Electronic Smt, azienda italiana specializzata in servizi EMS per il settore dei trasporti su ferro e non solo.

Come molte delle realtà nostrane, Nes è un’azienda nata con un impianto familiare e cresciuta nel corso del tempo con una forte impronta tecnologica. Oggi ha due sedi, a Carinaro (CE) e a Calderara di Reno (BO), impiega 46 persone e ha un fatturato 2018 di 8,5 milioni di euro: abbiamo incontrato l’Ad Marco Punzo in occasione di Expo Ferroviaria 2019.

“Siamo molto specializzati nei prototipi e la prototipizzazione, assiemaggi elettronici sia di schede che di apparati interi” – ci racconta Punzo – Siamo molto sviluppati in area collaudi, in circuit e funzionali e consegniamo al cliente un prodotto finito e pronto per l’installazione e per tutto quello che richiede il ciclo successivo”.

Essere piccoli ha anche i suoi vantaggi. “Siamo un’azienda molto snella, veloce ma molto professionale con tutte le certificazioni necessarie al settore ferroviario e aerospace”, conferma l’AD, che definisce Nes “un’azienda molto tecnologicamente avanzata, adatta ai lotti italiani”, dai volumi ridotti ma di alta specializzazione.

In un mercato che gira spesso su volumi molto grandi, lavorare su quantità ridotte può essere un vantaggio. Per questo, avere grandi partner significa “stargli vicino e offrire un servizio fondato sulla flessibilità, serietà, economicità ma soprattutto sulla correttezza dei rapporti che fa sì che un grande gruppo possa sentire una piccola realtà come un suo satellite”.