Trasporti, Ministro Toninelli: “Alta Velocità eccellenza, sfida adesso è TPL”

(Teleborsa) – L’Alta Velocità in Italia è un’eccellenza, ma ora la “sfida” è rappresentata dal Trasporto Pubblico Locale, che va migliorato e sviluppato sul modello dei treni di alta velocità.

Lo ha detto il Ministro dei trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in una intervista rilasciata a Teleborsa, in occasione della firma del contratto di servizio fra Trenitalia e Regione Lazio per il trasporto regionale, che mira ad obiettivi

Come conciliare l’esigenza di spingere le persone all’uso del trasporto pubblico con le carenze del TPL (Trasporto Pubblico Locale , N.d.r) di una città metropolitana complessa come Roma?

“Le posso dire da lombardo che il Il Trasporto Pubblico Locale è carente a livello generale“, ha risposto il numero uno del trasporti, ricordando “si è investito tanto sull’Alta Velocità”.

“Oggi abbiamo dei trasporti sull’Alta Velocità che sono eccellenti”, ha aggiunto, sottolineando che questo è un risultato ottenuto grazie anche all’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti (ART), che ha incentivato la concorrenza.

“Oggi l’Alta Velocità va meglio di 5 anni fa, ma è il momento di cambiare rotta”, ha detto il Ministro proponendo un piano d’azione: mantenere e migliorare l’Alta velocità e, contemporaneamente, concentrarsi sul TPL.

“Il Trasporto Pubblico Locale è la sfida e l’indirizzo lo dobbiamo dare noi, l’esempio buono lo dobbiamo dare noi”, ha concluso.