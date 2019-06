Trasporti Milano, aumento del biglietto ordinario urbano

editato in: da

(Teleborsa) – Novità importanti per quanto riguarda i trasporti milanesi. Nella tarda serata di ieri, dopo oltre 9 sedute e 50 ore di discussione, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera, con 27 voti a favore, relativa alle nuove tariffe del trasporto pubblico locale.

Ci sarà un aumento del biglietto da metà luglio che arriverà a 2 euro, invece degli 1,50 attuali. La delibera introduce però anche alcune agevolazioni, mantenendo invariato il costo dell’abbonamento annuale che sarà sempre di 330 euro e la possibilità di rateizzarlo.

Inoltre, i minorenni fino a 14 anni, avranno la possibilità di viaggiare gratis, così come gli over 65 con ISEE inferiore a 16mila euro. Così come gratuito sarà il viaggio per gli animali domestici e per gli insegnanti che accompagnano le scolaresche (un biglietto gratuito ogni dieci studenti).