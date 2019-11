Trasporti, l’ART sigla rinnovo intesa con Guardia di Finanza

editato in: da

(Teleborsa) – Rinnovata la collaborazione fra l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e Guardia di Finanza. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana e il Presidente dell’ART, Andrea Camanzi, hanno siglato il rinnovo del protocollo d’intesa relativo alla collaborazione tra le due Istituzioni.

L’accordo consolida le sinergie in essere, finalizzate al miglioramento dell’efficacia complessiva delle misure e delle azioni connesse alla vigilanza nello specifico settore. In particolare, è prevista la possibilità di avviare attività ispettive congiunte presso soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti per i quali si rendano necessari l’apporto specialistico e le competenze ispettive delle Fiamme Gialle.

L’ambito della collaborazione vede il ruolo attivo del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, che provvede agli accertamenti richiesti, direttamente ovvero interessando i Reparti del Corpo competenti per territorio.