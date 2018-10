Trasporti, in sei anni previsti finanziamenti per 1,6 miliardi in sicurezza stradale

editato in: da

(Teleborsa) – Oltre 1,6 miliardi di euro in sei anni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato il Piano dei finanziamenti per gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane italiane.

Lo stanziamento di 1,62 mld è stato ripartito su periodo di sei anni, con 120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e riguarda gli interventi di manutenzione della rete stradale di province e città metropolitane.

Il decreto disciplina l’utilizzo delle risorse, che non potranno essere utilizzate per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale, ma solo per interventi di progettazione e di adeguamento normativo, miglioramento della sicurezza, percorsi per la tutela di utenti deboli, salvaguardia pubblica incolumità, riduzione dell’inquinamento ambientale, riduzione del rischio da trasporti soprattutto quelli eccezionali, incremento della durabilità e riduzione dei costi, anche grazie alla programmazione pluriennale.

Per la ripartizione delle risorse sono stati applicati i criteri di consistenza della rete viaria – estensione chilometrica e numero dei veicoli – del tasso di incidentalità, della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, cui sono stati attribuiti specifici parametri.