Trasporti: in attesa dell’IBE 2020, IEG presenta “IBE Driving Experience”

(Teleborsa) – Per ingannare l’attesa dell’IBE (International Bus Expo, salone fieristico a cadenza biennale), arriva quest’anno l’”IBE Driving Experience“. A darne notizia, dopo gli ottimi risultati del salone fieristico 2018, Italian Exhibition Group, che ha annunciato la manifestazione per i prossimi 8 e 9 ottobre al World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatica, in provincia di Rimini.

Con il nuovo format esperienziale, gli organizzatori hanno puntato sull’innovazione per consolidare il rapporto attraverso cui coinvolgere gli operatori del settore e le associazioni di categoria in vista dell’ edizione dell’IBE 2020, che sarà interamente dedicato alla “Bus travel industry”.

Nella due giorni, inoltre, sono previsti seminari, presentazioni, test drive, attività di efficient driving, aree marketplace.