Trasporti, giornata di disagi a Roma per sciopero ATAC e COTRAL

(Teleborsa) – Roma ed il Lazio iniziano la settimana con molti disagi alla circolazione, a partire dalle primissime ore del mattino, a causa dello sciopero combinato di ATAC e COTRAL e della pioggia notturna.

Lo sciopero ATAC dura solo 4 ore, dalle ore 10 alle ore 14, e colpisce bus, tram, metropolitane, ferrovia Roma Lido, Termini Centocelle e Roma Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero COTRAL invece durerà 24 ore, con fasce di garanzia fra l’inizio del servizio e le 8.30 e dalle 17 alle 20.

La situazione a fine mattinata sulla rete ATAC si presenta a “macchia di leopardo”, con zone in cui si circola meglio ed altre nel limbo. In base all’ultimo aggiornamento sulla situazione della circolazione fornito dall’azienda, la Metro A è “attiva con lievi riduzioni di corse”, mentre la Metro B/B1 è “attiva con forti riduzioni di corse” e la neonata Metro C è chiusa. La linea ferroviaria Termini-Centocelle risulta risulta attiva con riduzioni di corse e sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo vi sono treni soppressi e riprogrammati.