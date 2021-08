Trasporti, ENAC invia richiamo a Volotea e Wizz Air per ripetute violazioni dei diritti dei passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Frequenti episodi di cancellazioni di voli, di overbooking e di ritardi prolungati che hanno comportato notevoli disagi all’utenza, in alcuni casi creando anche problemi di ordine pubblico. A seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati nel corso delle ultime settimane causando disagi a centinaia di passeggeri, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), ha scritto alle compagnie aeree Volotea e Wizz Air richiamando i vettori al rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 che tutela i diritti dei viaggiatori aerei.

L’Ente ha comunicato alle compagnie Volotea e Wizz Air che “al termine dei procedimenti di verifica, qualora fossero confermate le violazioni segnalate, saranno applicate le sanzioni di entita` massima, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del Regolamento da parte dei vettori si e` verificato piu` volte durante la stagione in corso”.



Il richiamo dell’Enac alle compagnie coinvolte – spiega l’Ente in una nota – e` finalizzato anche alla verifica dei programmi in relazione alla flotta a disposizione e agli equipaggi, con lo scopo di valutare l’eventuale necessita` di un ridimensionamento degli operativi o di una limitazione dei servizi, adottando, al contempo, ogni iniziativa possibile per rispettare gli impegni assunti con la vendita dei biglietti, riducendo, in tal modo, i casi di overbooking e di cancellazioni per operativi troppo stringenti.

In considerazione degli spostamenti estivi l’Enac raccomanda, infine, a tutti gli operatori del settore, di “attuare ogni azione necessaria ad assicurare sicurezza, efficienza e puntualita` delle operazioni, evitare possibili criticita`, verificare preventivamente l’adeguata disponibilita` di risorse umane e di mezzi, garantire la qualita` dei servizi e i diritti dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, agli anziani e ai soggetti non autosufficienti”.