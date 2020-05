Trasporti, easyJet torna a volare su Bari e Brindisi

editato in: da

(Teleborsa) – Una ripartenza importante che inaugura una nuova fase per il trasporto aereo, pronto a decollare dopo le restrizioni seguite al lockdown, mandando al contempo un forte messaggio a passeggeri e territorio. La ripresa dell’attività di easyJet in Italia coinvolge anche gli aeroporti di Bari e Brindisi, gestiti dalla società Aeroporti di Puglia. Dal 16 giugno ripartono, infatti, i collegamenti aerei Bari- Milano Malpensa (con frequenza giornaliera) e il Brindisi-Ginevra (a cadenza settimanale), che collegherà la Puglia con il Nord Ovest del nostro Paese e con la Svizzera.

LA CRISI COME TRAMPOLINO DI LANCIO – Trasformare la crisi in opportunità: questa la sfida lanciata dal coronavirus cui dobbiamo rispondere “presente” , raccolta immediatamente dal presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti, riconosciuto Manager del settore trasporti che vanta grande esperienza nel settore aviation. “L’odierno annuncio della ripresa dei voli tra Bari e Milano Malpensa e tra Brindisi e Ginevra è accolto con grande soddisfazione ed entusiasmo – dichiara Onesti. Un segno importante per la nostra organizzazione alla quale esprimo il più forte apprezzamento per come è stato affrontato il periodo di lockdown”.



Tornare alla normalità, con gradualità e consapevolezza, anche ripartendo dagli spostamenti tra importanti aree del nostro Paese e dell’Europa. In quest’ottica, auspicando un ulteriore ampliamento dell’offerta, soprattutto di quella internazionale, il Presidente ha ricordato che la riprogrammazione dei voli verso la Puglia “favorirà la ripresa dei flussi turistici che tanta importanza rivestono per l’economia” della Regione, che “sta facendo fronte all’emergenza in modo lucido e consapevole” e si candida a meta, senza dubbio, attrattiva anche in una fase di allarme sanitario.

“Invitiamo i passeggeri – conclude Onesti – a tornare con fiducia sia in aeroporto che in volo, adottando in modo responsabile tutte le misure e i protocolli necessari a garantire la massima sicurezza di quanti, operatori e viaggiatori, formano la variegata comunità aeroportuale”.

“Siamo molto contenti di poter finalmente tornare a volare in Italia, anche se inizialmente con un numero ridotto di collegamenti. Il trasporto aereo è un servizio fondamentale e svolgerà un ruolo cruciale nella ripresa dell’economia del Paese, consentendo la mobilità di persone e aziende – commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia – easyJet continuerà a lavorare in sinergia con gli aeroporti e con le autorità competenti per garantire alle persone di potersi spostare in sicurezza e riprendere a pianificare i propri viaggi di piacere e di lavoro”.