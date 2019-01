Trasporti, Atac: il piano di concordato incassa l’ok dei creditori

editato in: da

(Teleborsa) – Continua la corsa di Atac verso il salvataggio. Nella giornata di ieri, 8 gennaio, è stato approvato dai creditori il piano di concordato messo in campo dalla municipalizzata, tappa obbligata per il risanamento voluto dal Campidoglio.

Un’ampia maggioranza di creditori, oltre la metà di quelli coinvolti, ha posto voto favorevole al concordato, che ora dovrà essere esaminato dal Tribunale fallimentare per la conferma definitiva sul voto attraverso una sentenza di omologa. La municipalizzata dei trasporti capitolini, gravata da oltre 1 miliardo e 400 milioni di pendenze, aveva già sottoposto l’estate scorsa il piano allo stesso Tribunale. Incassato l’ok, il piano era stato esaminato dai circa 1200 creditori, raccogliendo ieri, appunto, il consenso di più della metà degli stessi.

Il Campidoglio, insieme ai creditori privilegiati non si sono espressi sul piano di rientro. Saranno dunque gli ultimi a ricevere il corrispettivo dovuto loro dall’Azienda dei trasporti romana. “Siamo molto fiduciosi che questo concordato riuscirà ad avere l’approvazione dei creditori – aveva assicurato il Presidente della municipalizzata, Paolo Simioni, alla vigilia dell’avvio del voto – Non vedo alcun rischio in proposito”.