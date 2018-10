Trasporti, ART: consultazione su gare collegamenti marittimi isole

editato in: da

(Teleborsa) – L’Autorità dei trasporti ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

I soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sul documento in consultazione entro il 5 novembre 2018. Convocata un’audizione pubblica delle parti interessate per il giorno 8 novembre alle ore 11:00, presso la sede ART a Torino.

Le misure regolatorie di ART poste in consultazione con questa delibera riguardano: le informazioni minime da mettere a disposizione dei partecipanti alla gara, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, i criteri di calcolo del corrispettivo a base d’asta e redazione del PEF dell’Ente affidante, i criteri di individuazione e allocazione dei rischi nell’affidamento in concessione, la determinazione del margine di utile ragionevole, il Piano economico-finanziario dei concorrenti, il termine per la presentazione delle offerte, i criteri di nomina delle commissioni giudicatrici, il trasferimento del personale.

L’Autorità, ha inoltre adottato l’atto di regolazione che stabilisce le Condizioni Minime di Qualità dei Contratti di Servizio di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali.

Le Condizioni Minime di Qualità dei servizi sono state fissate in relazione a: puntualità e regolarità del servizio, informazioni all’utenza e trasparenza, accessibilità commerciale, pulizia e comfort dei mezzi, accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture con particolare riferimento ai Passeggeri a Mobilità Ridotta, riduzione dell’impatto ambientale, intermodalità e integrazione dei servizi.

Il valore complessivo dei contratti di servizio marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole attualmente in vigore ammonta a circa 250 milioni di euro, con 12,7 milioni di passeggeri trasportati ogni anno.