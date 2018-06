Trasporti, arriva l’app nugo per la mobilità integrata

editato in: da

(Teleborsa) – Acquistare con un’unica transazione tutti i biglietti necessari per il viaggio: ora è possibile grazie a nugo, la start up che permette di comprare online i biglietti di treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi, oltre a prenotare la sosta dell’auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie.

L’applicazione nugo, scaricabile dagli store di Android e iOS, combina le informazioni su corse e orari di circa 400 vettori di diverse modalità di trasporto, di cui 50 già acquistabili.

E’ in continuo aggiornamento sia per quanto riguarda la stipula di nuovi accordi commerciali sia per il rilascio di nuove funzioni che aiuteranno ancora di più il passeggero nelle fasi precedenti all’acquisto del titolo e durante il viaggio.

Alla nuova app, che conta già circa 14 mila download, sarà affiancata inoltre la rivista travel digitale nugo magazine.

“nugo ha un obiettivo ben definito: rendere gli spostamenti più comodi e facili, grazie alla possibilità di acquistare con un’unica transazione tutti i biglietti del proprio viaggio, e migliorare l’esperienza dei viaggiatori” afferma Gianluigi Castelli, Amministratore Delegato di nugo.

Per il lancio di nugo, presentata ieri, 21 giugno, al Globe Theatre di Roma, il Gruppo FS Italiane ha stretto una partnership anche con la global brand consultancy Interbrand per ridefinire i propri servizi in termini di innovazione, mobilità integrata e digital customer experience. Tutti elementi chiave del Piano industriale 2017-2026 di FS Italiane.

L’investimento economico per la nuova start up è pari a 20 milioni di euro.