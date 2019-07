Transparency International-Unioncamere, arriva la firma del protocollo

editato in: da

(Teleborsa) – Un obiettivo comune, che è sfociato una partnership fra Transparency International Italia e Unioncamere.E’ stato siglato un protocollo d’Intesa, a coronamento dell’impegno sul fronte della promozione della legalità e lotta alla corruzione nel settore privato.

L’obiettivo che accomuna i due enti è la diffusione della cultura della legalità nella società civile, in particolare nel settore economico che si tradurrà in diverse attività comuni indirizzate alle aziende italiane, che saranno in grado di beneficiare degli strumenti anticorruzione.

Ne ha parlato il presidente di Transparency International Italia, Virginio Carnevali dichiarando: “Negli ultimi anni ci stiamo impegnando molto, in accordo con Unioncamere, per portare i valori dell’etica e della legalità e i sistemi anticorruzione alle aziende italiane. Questa collaborazione è fondamentale, e speriamo di poter creare dei benefici reali per il tessuto economico del paese”.

Dello stesso parere Carlo Sangalli, presidente di Unioncamere, il quale evidenzia che “questa intesa si colloca all’interno del mosaico di collaborazioni che il sistema camerale sta realizzando per combattere la concorrenza sleale derivante dall’economia criminale”. “Per questo motivo – conclude Sangalli – stiamo potenziando gli strumenti a nostra disposizione per favorire la trasparenza del mercato, a partire dal Registro delle imprese”.