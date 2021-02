Transizione green, Lagarde: accordo Eurosistema dimostra impegno

editato in: da

(Teleborsa) – L’annuncio di ieri dell’Eurosistemasull’uso di principi comuni di responsabilità e sostenibilità sugli investimenti dei portafogli non monetari delle Banche centrali, “dimostra il nostro impegno ad aiutare la transizione verso una economica più verde in Europa“. Lo ha affermato la Presidente della BCE, Christine Lagarde in un messaggio via Twitter.

Fin dal suo debutto, Lagarde ha spinto con energia per inserire principi di ecosostenibilità e green nelle politiche attive della BCE. Per questo vorrebbe che venissero adottate nella revisione strategica in corso, che riguarda la politica monetaria. Ma proprio su questo aspetto è in corso il dibattito.

L’annuncio di ieri riguarda invece gli investimenti non facenti parte della conduzione della politica monetaria, esclude quindi il Quantitative Easing ma anche il nuovo piano di acquisto di titoli anticrisi PEPP. L’intesa, si legge in una nota di Francoforte, segue un ampio lavoro preparatorio all’interno dell’Eurosistema e ha beneficiato anche dell’analisi del Network for Greening the Financial System (NGFS) alle cui raccomandazione è allineata.