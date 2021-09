Transavia volerà da Milan Bergamo Airport a Rotterdam nella Summer 2022

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto di Milano Bergamo ha annunciato l’inizio del collegamento con Rotterdam L’Aia, che sarà operato da Transavia – gruppo Air France KLM con l’inizio della programmazione estiva 2022. Si tratta della terza nuova compagnia aerea ad essere approdata negli ultimi mesi nello scalo bergamasco, dove Transavia ha già operato nel primo decennio degli anni Duemila.

Il vettore low cost olandese garantirà da tre a quattro frequenze settimanali con Rotterdam, contribuendo ad ampliare il network dei collegamenti offerti da Milano Bergamo.

“L’apertura della rotta con Rotterdam, seconda città olandese e importante centro logistico ed economico, amplia la rete delle destinazioni di chiaro interesse per i viaggiatori business ma che presentano motivi di richiamo per essere visitate – sottolinea Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviation di SACBO – inoltre, siamo soddisfatti per il ritorno di Transavia sull’aeroporto di Milano Bergamo”.

Da fine marzo 2022 la destinazione di Rotterdam si affianca a Amsterdam e Eindhoven già presenti nella programmazione invernale dei voli da Milano Bergamo.