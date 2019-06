Tragedia sfiorata a Venezia. Collisione tra nave da crociera e battello turistico

editato in: da

(Teleborsa) – Una collisione nel canale della Giudecca tra una nave da crociera e un battello turistico, per fortuna dalle conseguenze limitate al ferimento lieve di cinque occupanti nel piccolo natante, fa riesplodere la polemica sul transito delle grandi navi nelle acque interne di Venezia. Un video, di quella che appare una tragedia sfiorata, mostra la nave MSC Opera in fase di attracco al molo San Basilio-Zattere che tampona il lato di poppa del battello turistico River Countess, intento ad eseguire l’operazione di ormeggio.

La nave da crociera ha letteralmente scarrocciato, il che ha fatto supporre possa essersi verificata la rottura di uno dei cavi con cui due rimorchiatori la stavano trainando verso la stazione Marittima. Dopo l’urto, che ha provocato la caduta in acqua di alcune persone presenti sulla passerella del battello turistico, la MSC Opera ha continuato a spingere danneggiando anche il molo. Tra le ipotesi al vaglio, anche un’avaria al motore della nave, segnalata dal comandante della Opera prima dell’incidente. In pratica, i due rimorchiatori, appartenenti alla «Rimorchiatori Uniti Panfido», avrebbero tentato di tenere sotto controllo la nave, ma la spinta anomala del motore avrebbe provocato la rottura di un cavo e il conseguente starrocciamento.

La società di navigazione MSC ha diramato una nota in cui spiega che “questa mattina, intorno alle 8.30, Msc Opera in manovra di avvicinamento al terminal per l’ormeggio ha avuto un problema tecnico. La nave era accompagnata da due rimorchiatori e ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio. Contestualmente si è verificata una collisione con il battello fluviale. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dei fatti, la compagnia sta assicurando la massima collaborazione ed è in contatto costante con le autorità locali”.