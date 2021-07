TPS, ricavi in crescita a 17,7 milioni di euro nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – TPS, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico, ha registrato ricavi consolidati al 30 giugno 2021 pari a 17,7 milioni di euro, in crescita organica del 15% sullo stesso periodo del 2020. Questo dato, che sarà sottoposto a revisione contabile volontaria, non comprende gli effetti dell’acquisizione della partecipazione nella società ASI S.r.l., realizzata a inizio luglio.

Effervescente TPS, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,38%.