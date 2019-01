TPS, CdA propone aumento consiglieri e convoca assemblea

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di TPS ha deliberato la proposta di incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 7 (sette) membri con l’obiettivo di aumentare la dialettica consiliare e beneficiare – anche a ragione dei mutati scenari derivanti dalle recenti operazioni straordinarie nonché dall’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale da complessivi Euro 4,97 milioni – di ulteriori competenze e professionalità in grado di supportare la Società nelle future scelte gestionali.

A tal proposito, a seguito di una attività di valutazione interna a cura del management della Società, è stato proposto l’allargamento del Consiglio di Amministrazione a due nuovi candidati dotati delle competenze funzionali ad apportare valore alla Società e al Gruppo e che sono stati individuati nelle persone di Andrea Faraggiana, Investment Director di First Capital e di Francesco Brioschi, finanziere e professore di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano.

In ragione di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci in data 31 gennaio 2019, in prima convocazione, ed occorrendo, in data 1° febbraio 2019, in seconda convocazione.