TPL, intesa su costi standard trasporto locale. Delrio: “Passaggio storico”

(Teleborsa) – Via libera ai costi standard per i servizi di trasporto locale (TPL). Su proposta del Ministero dei Trasporti (MIT), la Conferenza Unificata – governo, regioni, province e città metropolitane – ha raggiunto l’intesa per uniformare le tariffe dei biglietti dei bus da Nord a Sud.

Dopo il via libera, il Ministro Graziano Delrio ha dichiarato che si tratta di “un passaggio storico, atteso da decenni, che, insieme a tutte le misure adottate in modo condiviso per migliorare il trasporto pubblico locale, potranno garantire servizi più equi da Nord a Sud, in tutto il Paese”.