TPL, Bilancio sostenibilità 2018 di SETA

(Teleborsa) – E’ il secondo anno consecutivo che SETA rende pubblico il proprio Bilancio di Sostenibilità. SETA è azienda di trasporto pubblico locale su gomma che opera nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Un documento che contiene dati aggiornati a dicembre 2017 e alcune anticipazioni sui trend 2018 che, unito al Bilancio economico e patrimoniale, offre pieno riscontro della mission dell’azienda e contiene informazioni di natura contabile, ma anche etica e sociale, che ne qualificano l’attività.

Tale report, rivolto ai portatori d’interesse, quali clienti, comunità locali, dipendenti, azionisti, fornitori ed altri, è quindi utile a ottenere una visione unitaria e trasparente dell’attività aziendale e delle ripercussioni che il trasporto pubblico genera sul territorio e sulla collettività.

“Si tratta di uno strumento coerente con la missione aziendale e con la volontà espressa dai soci di innovare e migliorare il servizio – afferma il Presidente di SETA, Andrea Cattabriga – ed è questo un modo per conoscere e valutare i risultati conseguiti e per fissare nuovi traguardi, avendo al centro l’attenzione per i cittadini e le comunità”.

Con la presentazione del documento, il neo Amministratore delegato di SETA, Francesco Patrizi, affronta la problematica fase di contenimento della spesa per il trasporto pubblico locale e per sottolineare lo sforzo negli investimenti necessari alla modernizzazione dei servizi.

Dal Bilancio di Sostenibilità emergono infatti i progetti di modernizzazione aziendale: completare il programma di rinnovo dei mezzi per migliorare affidabilità, comfort, prestazioni ambientali, accessibilità, sicurezza; proseguire nell’innovazione dei sistemi di bigliettazione elettronica e telematica; completare gli investimenti nell’informazione ai passeggeri, sia a terra che online; procedere all’installazione dei sistemi di video-sorveglianza a bordo.

“Impegni che potranno essere verificati attraverso i prossimi Bilanci di Sostenibilità – conclude l’AD di SETA – e che hanno nelle risorse umane chiamate a contribuire la decisiva chiave di volta”.