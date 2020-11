Toyota, utile trimestre in calo ma rivede al rialzo target anno

editato in: da

(Teleborsa) – Toyota ha chiuso il secondo trimestre dell’esercizio con un deciso calo dell’utile a 470,5 miliardi di yen (-11%) pari a circa 3,8 miliardi di euro, anche se il dato supera le attese degli analisti (290 miliardi di yen).

I ricavi sono scesi a 6.774 miliardi di yen (55,3 miliardi di euro), mentre l’utile operativo si è contratto del 23% a 506 miliardi di yen (4,1 miliardi euro).

La casa d’auto giapponese, nonostante risultati in calo, ha rivisto al rialzo le previsioni per fine anno, tenendo conto del rafforzamento del mercato cinese, e prevede ora un utile a 1.420 miliardi di yen (11,6 miliardi di euro) e ricavi per 26.000 miliardi di yen (212 miliarid euro.