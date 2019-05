Toyota, stime di profitto più deboli delle attese per l’anno fiscale

editato in: da

(Teleborsa) – Brutte notizie per Toyota, con le stime di crescita dell’utile per l’anno corrente inferiori alle previsioni del mercato a causa della debolezza delle vendite in Giappone e Nord America.

Il più grande produttore di auto giapponese prevede di realizzare nell’anno fiscale 2019-2020 un utile in crescita del 3,3% a 2,55 trilioni di yen (23,2 miliardi di dollari), a fronte dei 2,61 trilioni stimati dal mercato. L’anno precedente Toyota aveva realizzato un balzo dell’utile del 20%.

Le stime dei ricavi sono per 30 trilioni di yen dai 30,2 trilioni precedenti.